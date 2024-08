Stanze bollenti Ceccon dorme sul prato | il video che certifica il disastro olimpico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Un'immagine che da sola illustra il flop delle Olimpiadi di Parigi. Altro che grandeur e sostenibilità, gli atleti nei Giochi di Macron devono dormire per strada. Sta facendo il giro del mondo ilpubblicato come storia su Instagram da un canottiere saudita. Mostra il nuotatore azzurro Thomaschesuldel Villaggio, accanto a una panchina, disteso su un asciugamano. Poco distanti le scarpe e lo zainetto dell'atleta italiano. Il "collega" arabo di, Husein Alireza, ha postato le immagini su Instagram con il commento: riposa oggi, vinci domani. Come noto, nelledel villaggiofa molto caldo dal momento che, per scelta ambientalista, le camere non sono dotate di aria condizionata. E così l'orodei 100 dorsoha ripiegato per un riposo all'aria aperta.