Spaccata al minigolf Fuga in bici poi l’arresto

(Di domenica 4 agosto 2024) Arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 30enne valdarnese che nella notte tra venerdì e sabato era entrato all’interno del circolo "Valdarno". L’operazione è stata messa a segno dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni, intervenuti sul posto. Il giovane, poco prima, tramite l’effrazione di una finestra, si era introdotto all’interno della struttura e aveva asportato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Alla vista dei militari ha tentato di scappare a bordo in unacletta, ma il suo intento non è andato a buone fine ed è stato prontamente bloccato dagli uomini in divisa, identificato e messo in sicurezza. Poi è stato portato negli uffici del Tribunale di Arezzo per l’udienza di convalida.