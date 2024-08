Riecco Theo e Maignan Per i leader del Milan ora servono i rinnovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Content de te revoir: bentornatiHernandez e, senza dimenticare Reijnders. Dopo le vacanze post Europei, vissuti con Francia e Olanda fino alle semifinali, i tre sono rientrati ieri aello: sorrisi, pollici alzati e primo giorno rossonero della nuova stagione. Ma mentre il centrocampista è blindato da un contratto fino al 2028, per portiere e terzino (in scadenza nel 2026) si apre la questione rinnovo. Questione già sfiorata a fine campionato. L’ingaggio diHernandez è sui 4 milioni, quello disui 3 e le richieste sono di arrivare circa al doppio. Un ingaggio da top player insomma, quali sono e quali illi ritiene. Leao ha una busta paga da 7 milioni e l’intenzione della società sarebbe quella di avvicinarsi: 6.era stato sibillino, in Germania: "Ora sono concentrato sulla Nazionale, se rimarrò o meno allo vedremo più avanti".