Pronti due milioni di tonnellate di barbabietole da zucchero

(Di domenica 4 agosto 2024) La campagna saccarifera 2024 per la produzione dello100% italiano Italia Zuccheri si è presentata al via con una superficie tornata sopra i 30.000 ettari, segno che la barbabietola darimane una coltivazione importante per le aziende agricole. I due zuccherifici di Coprob – Cooperativa Produttori Bieticoli – di Minerbio e Pontelongo saranno chiamati a lavorare circa duedidiprovenienti da Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Umbria. La coltivazione, come dimostrato anche dalla appena conclusa trasformazione delle bietole biologiche, coltivate su poco meno di 1.500 ettari, si presenta al via in buone condizioni, grazie anche a un andamento stagionale finora favorevole.