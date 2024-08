Papa ' basta guerra in Medio Oriente non soffocate la pace'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "fratelli e sorelle,. Nonla parola di Dio,, ma lasciate che essa sia frutto della Terra Santa". Lo ha detto ilall'Angelus riferendosi in particolare allainma anche al "mondo intero". "Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non posso mai essere una soluzione, non aiutano a percorre il cammino della giustizia, il cammino della. Ma generano ancora più odio vendetta", ha aggiunto ilchiedendo "il coraggio" di riprendere il dialogo", cessare il fuoco a Gaza e liberare gli ostaggi. Francesco auspica che lanon si estenda ad altre parti della regione: "Il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Prego per tutte le vittime, in particolare per i bambini innocenti. Esprimo vicinanza alla comunità drusa in Terra Santa e alle popolazioni in Palestina, Israele, Libano.