Olimpiadi gli azzurri oggi in gara Sognando quella medaglia…

(Di domenica 4 agosto 2024) La seconda domenica dei Giochi Olimpici promette di arricchire ulteriormente il medagliere italiano, con numerosi eventi chiave in programma. Dopo il notevole bronzo conquistato da Lorenzo Musetti, le aspettative sono alte per le atlete azzurre e altri concorrenti italiani. Gli occhi sono puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini che giocheranno per la medaglia d’oro nel doppio. Le azzurre affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che competono come atlete indipendenti, nella finale sul campo “Philippe Chatrier”. L’incontro è previsto per le 17:00. Errani e Paolini, dopo un percorso emozionante e già storico, sono pronte a trasformare il loro sogno olimpico in realtà. Alle 18:36, Gregorio Paltrinieri scenderà in acqua per cercare un’altra medaglia nei 1500 metri stile libero.