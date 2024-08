Olimpiadi Dosso e Morini fuori dalle finali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Se diamo ragione a Benedetta Pilato, beh, questi per gli atleti reggiani sono i giorni più belli della loro vita: partecipare allenon è da tutti, vincere è solo per qualche eletto, chiedere a Stefano Baldini e a Giuliano Razzoli. Sicuramente qualcuno sperava qualcosa di più, a partire da Zaynabche ieri nella semifinale dei 100 piani è giunta nona in 11’’34, non riuscendo a raggiungere la finale. Lanelle ultime gare disputate non aveva particolarmente impressionato e la forma dei primi di giugno evidentemente non c’è più. Ora resta ancora la staffetta 4x100 dove l’Italia può far bene, con batterie giovedì alle 11. Va male anche a Sofia, la giovane nuotatrice reggiolese, ma non per colpa sua.