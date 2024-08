Olimpiadi 2024 Tamberi è in ospedale a rischio forfait | Probabile calcolo renale farò di tutto per esserci

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Mentre si festeggia il settimo oro dell’Italia alledi Parigi grazie ala storica vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile di tennis, subito dopo l’argento di Gregorio Paltrinieri nei 1.500 stile libero, gli Azzurri trattengono il fiato per uno dei suoi campioni più attesi. L’oro olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto Gianmarco, già costretto a fermarsi poche settimane fa per un problema al bicipite femorale, è finito inper un problema di salute. «Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto: “Me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue.», scrive sui social l’altista italiano, «ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificatoquanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre».