Obiettivi ‘fantastici’ ma i Reds ‘hanno sprecato occasioni’ – Slot

2024-08-04 Arne ha elogiato il Liverpool dopo aver continuato il suo inizio perfetto nella sua prima pre-stagione da allenatore, ma ha lasciato intendere che il risultato della vittoria per 3-0 contro il Manchester United in South Carolina ha lusingato i. Fabio Carvalho, Curtis Jones e Konstantinos Tsimikas hanno segnato tutti da dentro l'area di rigore, mentre lo ha ottenuto la terza vittoria su tre dopo le vittorie su Real Betis e Arsenal negli Stati Uniti. "Non credo che abbiamo avuto abbastanza controllo sulla partita perché lo United ci ha minacciato più di un paio di volte", ha detto, parlando al sito web del Liverpool dopo che lo United ha prodotto 18 dei 27 tentativi tra le squadre e otto dei 13 in porta. "È una vittoria per 3-0, ma il punteggio avrebbe potuto essere diverso.