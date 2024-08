Marca in Fiera Il mercato è in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Scalda i motori la ventunesima edizione diby BolognaFiere, unico appuntamento in Italia interamente dedicato ai prodotti food e non food adel Distributore. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Adm - Associazione Distribuzione Moderna, rappresenterà nuovamente lo specchio dele fornirà il punto di riferimento dell’intero ecosistema delladel Distributore. L’appuntamento fieristico punta i riflettori sulle abitudini di consumo sempre più orientate alla Mdd, un settore inin tutta Europa, e sulle strategie di sviluppo utili alla community professionale in cerca di soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide attuali e future del. Ladellatrova riscontro negli ottimi dati sulle vendite dei prodotti aprivata.