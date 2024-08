Lo abbiamo visto sparire Tragedia in spiaggia turista muore tra le onde | il dramma si consuma davanti ai bagnanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Entra in mare per un bagno refrigerante ein vacanza: il suo corpo è stato trovato mentre galleggiava in superficie da un altro bagnante. Nonostante lo choc per la terribile scoperta, quest’ultimo ha provato a prestare alla vittima un primo soccorso. Poi sono intervenuti i bagnini della, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è un 72enne di Venezia, di cui al momento non si conoscono le generalità. Laè avvenuta verso le 17 del 3 agosto, proprio in unadella città lagunare. A quell’ora il litorale era pieno di gente. Secondo le testimonianze, l’uomo era arrivato insieme ad altre due donne, ma si era immerso da solo. Quando è stata comunicata loro la notizia del decesso, le due donne sono scoppiate a piangere, mentre intorno gli altriassistevano attoniti alla scena.