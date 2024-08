LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | De Gennaro ai quarti fra poco tocca a Horn e Bertoncelli

Leggi tutta la notizia su oasport

16.07 Come ampiamente prevedibile il talentosissimo francese Castryck passa il taglio e avanza aidi finale. La medaglia d'argento del K1 precede il ceco Rohan. 16.05 Inizia l'ultima batteria maschile di giornata. 16.03 Andiamo a vedere la lista di partenza dell'ultima batteria degli ottavi dell'extrememaschile. 2 R CASTRYCK T FRA 15 G ROHAN L CZE 18 B BALDONI A CAN 31 Y WU SH TPE 16.01 Noah Hegge si impone con un distacco siderale. Si qualifica contro pronostico l'australiano Carter, eliminato Quan. 16.00 Partono i quattro atleti presenti nella penultima batteria. 15.58 Passiamo alla settima heat del giorno, ecco la lista di partenza. 7 R HEGGE N GER 10 G QUAN X CHN 23 B HENDRICK N IRL 26 Y CARTER T AUS 15.56 A sorpresa, la batteria numero sei viene vinta da Anderson. Fuori la sesta testa di serie, l'austriaco Oschmautz.