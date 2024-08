Ischia 12enne fa arrestare il padre violento | Picchia sempre la mamma aiutatemi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 4 agosto 2024) "Portate via papà,mia!". Così il figlioha lanciato l'allarme, urlando dalla finestra, facendoil. È successo a Lacco Ameno, sull'isola di, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti dopo le richieste di aiuto del, ponendo fine a una storia di violenze domestiche. Il, 50 anni e originario dello Sri Lanka, sarebbe tornato a casa ubriaco e avrebbe aggredito con pugni e schiaffi la moglie e il figlio, che nel frattempo ha dato l'allarme. Udite le urla del bambino, alcuni vigili urbani in zona hanno allertato la centrale dei carabinieri che, in pochi minuti, hanno raggiunto l'abitazione. Madre e figlio sono stati trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove ilè stato ricoverato ed è sotto osservazione.