Ginnastica artistica Alice D’Amato ci riprova alle Olimpiadi | parallele da vivere spiragli per le medaglie

(Di domenica 4 agosto 2024)torna in garadi Parigi 2024 dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre ed essersi fermata a un solo decimo dal bronzo nel concorso generale individuale. La genovese ha rifiatato un paio di giorni e ora si rituffa nella mischia alla Bercy Arena, ripartendo dalla Finale di Specialitàparle asimmetriche. Il suo attrezzo prediletto e su cui si è laureata Campionessa d’Europa nel 2023 e nel 2024: ci sono tutte le carte in regola per sognare in grande, visto che l’azzurra è stata capace di un rimarchevole 14.800 in occasione della finale all-around dopo il 14.666 delle qualificazioni.