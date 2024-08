Errore e polemiche | la posizione del Napoli e di Conte su Meret

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Gravedicontro il Girona e nuovesulla sua titolarità: ilhanno unanetta in merito La partita contro il Girona, l’ultimo test amichevole prima degli impegni ufficiali, è un piccolo campanello d’allarme per Antonioe il percorso del suo. Che, fino ad ora, era stato netto, sia in termini di risultati che di prestazioni. Ieri invece un piccolo incidente di percorso contro una squadra, il Girona, molto più avanti nel cammino (e che il prossimo anno farà la Champions League). I tifosi sono consapevoli di questo ma, dal post partita in poi, sono furiosi con Alexper l’che ha portato alla rete di Van de Beek nel primo tempo. Unche non è nuovo per il portiere ex Udinese, che ha già mostrato in passato lacune per quanto riguarda la costruzione.