Dream Italia rigenera il verde nel Casentino

(Di domenica 4 agosto 2024) BIBBIENA (Arezzo) Il Parco delle Foreste Casentinesi e tutta la vallata ancora più verdi grazie al progetto Life Shep for Bio portato avanti dalla. Le praterie danneggiate saranno ripristinate con la raccolta del fiorume fatta in Pratomagno. Si tratta di un miscuglio di semi di elevato pregio naturalistico, prodotto e raccolto in un prato naturale donatore, attraverso trebbiatura diretta del fieno che serve per ripristinare praterie impoverite. E questo hanno fatto proprio in questi giorni gli operatori di. Un nuovo progetto di grande impatto ambientale, dopo quello della Scuola per pastori che oltre a salvare un mestiere a rischio di estinzione punta comunque sempre a salvare le praterie.