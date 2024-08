Correte brucia tutto | incendio paura in un palazzo Tre persone in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Reggello (Firenze), 4 agosto 2024 – Tresono finite in, intossicate dai fumi di undi una Matassino, frazione di Reggello. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Figline Valdarno, di Pontassieve e della sede centrale. La chiamata è arrivata intorno alle 17.15. Un grossosi era sprigionato dai locali dove vengono custodite le batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico delstesso, composto da un pian terreno e altri due livelli. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato non semplice e ostacolato dalle alte temperature che si erano formate all’interno dei locali. Sono intervenute un’autobotte, un’autoscala e il carro aria, che trasporta bombole e respiratori, dalla sede centrale, oltre al funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso.