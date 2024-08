Controlli CC su movida a Napoli chiuso ristorante a via Posillipo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

a largo raggio sullapartenopea da parte dei carabinieri della compagnia diBagnoli. Setacciati, con il contributo dei militari del Reggimento Campania e quelli della Guardia di Finanza, i quartierie Bagnoli. Alle operazioni ha partecipato anche il personale del Dipartimento Prevenzione Asl1. Sono 143 persone identificate, di cui 35 minori, e 65 veicoli controllati. I militari hanno sospeso l'attività di undi viae sono stati sequestrati 65 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione. Per il titolare dell'attività anche una sanzione amministrativa di 12mila euro. Durante la notte è stato denunciato un 34enne di Pozzuoli che, perquisito, è stato trovato in possesso di due coltellini a scatto. Stessa sorte per altre due persone.