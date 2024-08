Ceccon dorme per strada alle Olimpiadi | Un grave problema al Villaggio che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 agosto 2024)per: "Unal" chesiAvete mai pensato a come dormirebbero i campioni se trovassero il materasso troppo duro o la stanza troppo calda? Beh, sembra che anche loro talvolta debbano ingegnarsi, proprio come è accaduto a Thomas, il nostro campione del nuoto,di Parigi 2024! Thomas, fiore all'occhiello del nuoto italiano, non ha nascosto la sua insoddisfazione per le condizioni a cui lui e gli altri atleti sono stati sottoposti nelOlimpico di Parigi 2024. Il suo racconto ha dato vita a un'ondata di solidarietà e preoccupazione per la sorte dei nostri campioni. Un filmato diventato virale mostra un esaustomentre prova a riposare su di un prato, cosa che ha sortito più di una reazione di sorpresa online.