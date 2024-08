Canoa la ferrarese avanza a Parigi nel kayak cross Bertoncelli agli ottavi Oggi di nuovo in acqua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Martaaccededi finali del. Nel pomeriggio di ieri, si è tenuto il secondo giorno per la nuova disciplina olimpica, nel campo di gara di2024 di Vaires-sur-Marne. L’attenzione particolare di Ferrara è stata per la prova di Marta. Ilè una combinazione di tutte le discipline dell’mossa con i concorrenti che hanno gareggiato contemporaneamente l’uno contro l’altro. Si tratta di una gara ad eliminazione diretta, i primi due arrivati di ogni round si qualificano per la fase successiva, mentre gli altri sono eleminati. La, in virtù del ventottesimo tempo fatto registrare nella gara a cronometro di venerdì, è partita nella sesta gara con tre atlete e gareggiato nel turno 1 sfidando la compagna di nazionale Stefanie Horn e la statunitense Evy Leibfarth.