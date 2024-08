Brani di Verdi e Mozart al concerto di ’Vacanze in lirica’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) I primi risultati del seminario ‘Vacanze in lirica 2024’, in corso a Premilcuore a cura del soprano Wilma Vernocchi, nell’ambito del progetto Appennino in Musica promosso dall’amministrazione comunale e dall’Accademia Distretto della Musica, si potranno apprezzare domani sera, quando alle 21 si potrà partecipare alnella pieve di San Martino ad ingresso libero. Il, sotto la regia dell’insegnate Wilma Vernocchi, sarà animato dai soprani: Sari Hourula e Minna-Leena Lathi (Finlandia), soprani: Gabriella Donatien Driggs e Caterina Raffaelli krajnc (Slovenia); soprano JuanJuan Yang (Cina), tenore Zi Han Yin (Cina); baritono Marco Savorelli; soprani Lucia Maltoni, Caterina Parisi, Elena Salvatori (Italia). Al pianoforte Liisa Pimia dell’Accademia J. Sibelius (Finlandia).