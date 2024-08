A che ora la semifinale di Jacobs oggi alle Olimpiadi | programma preciso n di corsia avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4 agosto (ore 20.14) Marcelldisputerà ladei 100 metridi Parigi 2024. Il velocista lombardo scenderà in pedana allo Stade de France con un chiaro obiettivo: qualificarsi all’atto conclusivo della gara regina ai Giochi e rimanere ancora in lizza per le medaglie, dopo la leggendaria apoteosi di tre anni fa a Tokyo. Il Campione Olimpico non ha impressionato in batteria (10.05), ma spera di poter alzare maggiormente i colpi quando conterà davvero. Marcellha evitato Noah Lyles e Kishane Thompson, ovvero i due grandi favoriti della vigilia, ma la suasi preannuncia complicata: passano il turno i primi due classificati delle tre semifinali e i due migliori tempi di ripescaggio. Sono tre glidi punta per l’azzurro, che correrà in8: lo statunitense Kenneth Bednarek (7, 9.