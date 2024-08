Un paese 20 scuole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Di Giuseppe Coco Come ogni anno si celebra il rito della fine della maturità e la certificazione che la scuola italiana è ormai chiaramente spaccata in due, anzi in 20. Il numero di votazioni eccellenti riportate in Calabria riguarda il 10% degli studenti, in Lombardia proporzionalmente circa un terzo. Folli titoli celebrano i nostri studenti, i ‘migliori’ d’Italia. Pochi mesi fa invece Invalsi aveva certificato con un test oggettivo, ancorché imperfetto una classifica capovolta. Alcuni opinionisti si arrampicano sugli specchi per spiegare la congruenza dei due risultati e la validità a scopi diversi di entrambi. Il test Invalsi sarebbe un fatto statistico non indicativo di performance individuali, mentre le votazioni finali riflettono una più complessa valutazione di percorsi individuali di maturazione.