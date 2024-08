Un Duello con la Spada Laser Durante il Matrimonio a Tema Star Wars

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 3 agosto 2024) Scritto da Uncon lail, Le spadesono uno degli elementi più iconici di, catturando l’immaginazione del pubblico con i loro colori vibranti e le loro varie tipologie. Molti fan sognano di vivere unintenso come quelli visti nei film, ma pochi immaginano di farloil loro ricevimento di nozze. Una coppia ha reso questo sogno una realtà, creando un momento indimenticabile.: duelli con laIl video, condiviso da vidsthatgohard, mostra i due sposi ancora vestiti per ilmentre si sfidano in uncoreografato con la. Ilha conquistato il cuore di tutti i presenti, con gli applausi della folla che risuonano in sottofondo aldei destini” di: Episodio I – La minaccia fantasma.