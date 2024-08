Uffizi una mostra virtuale per l' 80esimo della Liberazione di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 - Laideata e realizzata dalle Gallerie deglisi propone di commemorare l’ottantesimo anniversarioNotte dei Ponti, cruciale evento per la storia fiorentina del XX secolo, offrendo ai visitatori un racconto delle drammatiche giornate che precedono la distruzione ad opera dei nazisti per tentare di impedire l’avanzata dell’esercito die la complessa gestionepopolazione fiorentina, necessariamente evacuata dal centro storico e sfollata, in buona parte, nel complesso di Palazzo Pitti. Sabato 29 luglio 1944, infatti, il comando tedesco emana un’ordinanza con la quale s’impone ai cittadini di evacuare strade e piazze intorno all’Arno, entro le ore 12 del giorno successivo.