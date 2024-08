Traffico Roma del 03-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con code tra Valmontone Anagni direzione Napoli proseguendo in persona poi file ma per incidente tra Frosinone Ceprano primi rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Pontina e laFiumicino in aumento ilquindi in questo weekend di agosto da bollino rosso verso i luoghi di villeggiatura e per agevolare gli spostamenti oggi sabato Sto per mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull’intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente case autorizzati dalla legge domani domenica i mezzi pesanti resteranno Fermi dalle 7 alle 22 per il trasporto pubblico oggi sabato 3 agosto per lavori in sospeso il servizio della metro B B1 tra Castro Pretorio e Laurentina per l’intera giornata attivo un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio Ionio ...