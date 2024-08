Taranto sta per implodere Catania nei guai disastri in A B e C | che si fotta l’equa competizione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Quando un organismo federale, dunque statale, deve garantire la tenuta di un sistema, un sistema importante sul piano sociale ed economico come quello del calcio, va da se che si prenda delle belle responsabilità e a nulla valga il patetico ricorso allo scaricabarile addossando le stesse responsabilità a chi si rende responsabile di inadempienze. E’ evidente che i club inadempienti (perché, ove non si fosse capito, stiamo parlando di Figc) saranno ben responsabili rispetto alle proprie comunità di tifosi ed eventualmente davanti alla giustizia sportiva e/o ordinarie di nefandezze assortite, ma per un sistema che fa acqua da tutte le parti, dopo anni di guida, dovranno ben esserne in qualche modo responsabili anche i vertici.