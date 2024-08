Taglio dei fondi I Comuni | uni disastro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Duecento milioni in meno aiitaliani, 47 a quelli lombardi, uno al comune di Lecco, 130mila euro a quello di Varenna, 78mila di Lomagna, 40mila di Merate. È quanto previsto nella legge di bilancio. È una sorta di spending review che penalizza i servizi ai cittadini. Ad esempio a Lecco, potrebbero non esserci più sufficienti risorse per gestire al meglio il nuovo asilo del rione di Bonacina. "Istanno vivendo una situazione imbarazzante per la scelta del Governo, il quale taglia e taglierà trasferimenti in spesa corrente agli enti locali - spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Ciò vuol dire meno soldi per i servizi ai cittadini, soldi su cui ogni Comune contava.