Record in casa granata | decimo anno da DS per Francesca De Santis

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti InteressanteinSalernitana Femminile 1970:De, figura storica ed insostituibile della società, per ilconsecutivo, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Pochi o forse nessuno, nel panorama del calcio a 5 nazionale, come lei. La De, in vista della partenza della stagione 2024/25, fa un attenta disamina sul mercato svolto e sugli obiettivi della società: “Da dieci anni ricopro la carica da dirigente ma sono in questa società dal lontano 1989 (35 anni or sono!!!), da quando appena dodicenne mi avvicinai al calcio ad 11 femminile. La magliaè la mia seconda pelle: il segreto di questa ‘lunga storia d’amore’ sta nel riuscire a trovare sempre nuovi stimoli e nuove motivazioni e circondarsi di persone che ci credano quanto te ed abbiano la tua stessa passione.