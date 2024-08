Promozione Jesina primi calci e prime indicazioni

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) 1-1 nella partita in famiglia al Carotti: in gol Cordella su rigore e Russo. Per Tittarelli una traversa ed un palo. Presente Pippo Giuffrida. Il club ha pronto il reclamo per provare ad invalidare le decisioni del Comitato Marche della Figc JESI, 3 agosto 2024 – Prima uscita a tutto campo per latargata mister Giorgini.comunque importanti con il mister che è spesso intevenuto per spiegare qualche dettaglio tattico da applicare sin da subito. Il primo undici schierato: Gasparoni, Gagliardini, Masi, Massei, Lapi, Zagaglia, Monteverde, Zandri, Tittarelli, Massei, Russo In gol Cordella su rigore nel primo tempo. Da registrare una traversa di Tittarelli. Nella ripresa ancora l’attaccante cingolano che ha colpito un palo e poi il pareggio di Russo.