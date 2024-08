Pirata della strada denunciata a Civitanova | è una donna di 36 anni di Ascoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)(Macerata), 3 agosto 2024 – Identificato e denunciato ilche aveva investito un ragazzo di 16in scooter e poi era scappato lasciandolo a terra senza fermarsi e prestare aiuto. Si tratta di una 36enne residente adPiceno, rintracciata dai carabinieri del Radiomobile di. L’incidente era avvenuto la notte dell’8 luglio scorso, in via Principe di Piemonte. Il ragazzo era a bordo del suo Mbk Booster, quando era stato sbalzando al suolo. Era stato soccorso da alcuni passanti e dal 118 prima di essere trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona; qui erano stati riscontrati una frattura del femore sinistro e un trauma facciale, con una prognosi di 60 giorni.