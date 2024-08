Parigi 2024 Paltrinieri critica il villaggio olimpico | Fa troppo caldo noi atleti non siamo tutelati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Gregorioha parlato dopo la qualificazione in finale nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di, strappata con il secondo tempo complessivo (14.42): “Si tratta di un gran crono, ero consapevole che avrei dovuto tirare. Questo potrebbe essere il mio ultimo 1500, ci pensavo in mattinata. È una grande occasione, mi sento bene e sento di poter competere“. L’azzurro ha poi parlato del: “Dei quattro che ho fatto, questo è senza dubbio il peggiore. Fain camera e non mi addormento mai prima delle 2 di notte. E’ impensabile non avere l’aria nelle camere: noii protagonisti e dovremmo essere“.il: “Fa, noinon” SportFace.