Parigi 2024 | Derkach ottava nel triplo 4×400 azzurra sesta in finale Riva col personale nel ripescaggio dei 1500

(Di sabato 3 agosto 2024) Non solo Leonardo Fabbri nel programma di atleticain questa sessione serale di sabato 3 agosto. A prendersi la scena neldei 1.500 m è Federicoche domina la seconda batteria e chiude con il nuovodi 3:32.84, non lontano dal record italiano (3:32.13). L’azzurro accede alla semie lo fa in compagnia di Ossama Meslek, terzo nella prima heat in 3:35.32. I due atleti, insieme al primatista nazionale Pietro Arese (già qualificato nelle batterie di ieri), torneranno in pista domenica sera. Delusione per Zaynab Dosso che non riesce a staccare il pass per ladei 100m, vinta poi dalla sprinter di Santa Lucia, Julien Alfred in 10.72, davanti alle statunitensi Sha’carri Richardson (10.87) e Melissa Jefferson (10.92). L’, che partiva da uno stagionale di 11.01 (che è anche il record italiano), è solo nona nella prima semicon 11.34.