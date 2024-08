Olimpiadi | Musetti bronzo storico nel tennis Domani tocca a Errani-Paolini Fabbri deluso | solo quinto era settimo Medagliere

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 3 agosto 2024) Lorenzoconquista ile scrive la storia: cento anni dopo il 'barone' Uberto de Morpurgo, sempre a Parigi, l'Italia conquista in una volta sola ben due medaglie nel. La prima è ilvinto da un grande Lorenzoal termine di una partita combattutissima contro un mai domo Felix Auger-Aliassime. Il 22enne di Carrara, testa di serie numero 11, si è imposto sul canadese, numero 13, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco