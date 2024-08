Olimpiadi di Parigi 2024 800 stile libero | maledizione quarto posto per Quadarella

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 3 agosto– Niente da fare per Simonache deve accontentarsi delnegli 800alledicon il tempo di 8'14?55. La campionessa romana, che migliora il suo record italiano (8'14?99) non sale sul podio. L'oro va a Katie Ledecky con 8'11?04 che domina la finale, come nelle previsioni, davanti ad Ariarne Titmus, argento in 8'12?29 e a Paige Madden che strappa il bronzo all'azzurra in 8'13?00. Per la 27enne statunitense è il nono titolo olimpico in carriera, ilconsecutivo negli 800. (Foto: Masini/DBM)