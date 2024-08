MotoGP la Bestia è tornata! Bastianini vince la Sprint a Silverstone | la classifica piloti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Finalmente dopo Sepang 2023,torna al successo. È una gara, ma significa davvero tanto per il morale di un pilota spesso criticato e ritenuto inferiore ad altri. Sul podio dellasalgono pure Martin ed Aleix Espargaro. Lo spagnolo della Ducati recupera 9 punti fondamentali per la. Scivola Pecco Bagnaia mentre si trovava in quarta posizione, il campione del mondo aveva appena registrato il giro veloce, ma ha pagato una leggerezza alla curva 4. Così come Bagnaia, scivola anche Marc Marquez, lo spagnolo sta lottando da tutto il weekend con la sua Ducati, senza mai venirne a capo. L’appuntamento per la gara lunga è domani alle 14.00 ora italiana.