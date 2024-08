Moto gp Silverstone Aprilia insidia Ducati | i favoriti del gp d’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Sfida italiana aper il Gran Premio di Gran Bretagna.e lo fa con un Aleix Espargaro in gran spolvero. Il pilota spagnolo di Noale ha stampato la pole position in qualifica e chiuso in terza piazza la Sprint Race, candidandosi a protagonista nella gara lunga dove ci sarà, come solito, da gestire la gomma.è però presente non solo con Martin e Bagnaia, caduto in Sprint Race con buon passo, ma anche con Enea Bastianini, trionfatore al sabato. Più in difficoltà Marc Marquez, mai in ritmo, per ora, sulla pista inglese. In leggera risalita Ktm con Brad Binder di nuovo in feeling con lae non lontano dai migliori. Griglia di partenza e Sprint Race Un sabato a tinte italiane atra