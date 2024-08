LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Riner trascina la Francia all’oro nel Team Event Italia quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 Strepitoso! La chiude con uno shido e regala la medaglia d’oro alla. Compagine transalpina che si impone 4-3 al termine di una Finale per l’oro pazzesca. 18.56 Un altro shido per, attenzione! 18.55 Viene dato allo shido, per falso attacco. 18.54 Altro shido per Saito in grandissima difficoltà. 18.53 Shido per Saito che sta soffrendo molto fisicamente. 18.51prova un ribaltamento e Saito si salva per pochissimo. 18.49 Prese molto intense al bavero da parte di Saito e di. 18.47 Nuova sfida tra Saito edunque. 18.46 Esce la +90kg e quindi tocca ae laha l’opportunità di vincere l’oro in maniera concreta. 18.44 Incredibile, la giapponese Takaichi spreca e si fa sorprendere da Agbegnenou e subisce un waza-ari. Si va sul 3-3 in questa sfida tra Giappone e