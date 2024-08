LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia batte la forte Georgia ed entra in zona medaglie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Christa Deguchi affronta sul tatami 2 Shukurjon Aminova: questa sfida è favorevole alle nordamericane. 11.09 Sul tatami 1, invece, vedremo la sfida di quarti di finale tra Germania e Brasile. 11.07 Arriva il quarto punto per il Giappone che si qualifica per le semifinali, la Serbia invece va ai ripescaggi. Sul tatami 2 sta per andare in scena Uzbekistan-Canada: da quest’incontro uscirà il nome della sfidante delai quarti. 11.06 Manuel Lombardo regala alla formazione azzurra il passaggio del turno tra le migliori otto, eliminata la testa di serie numero tre del torneo! 11.05 WAZA-ARIIIIIII LOMBARDOOOOOOOOOO!E’ AI QUARTIIII! 11,04 Primo shido per Shavdatuashvili. 11.03 E’ uscita la categoria -73 kg maschili. Manuel Lombardo sfida Shavdatuashvili. Il primo che piazza un attacco vincente qualifica la sua squadra. 11.