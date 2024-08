La tradizione della canapa ‘nostrana’ A Gambettola c’è anche la fiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Pressoché sconosciuti. E comunque praticamente in totale scomparsa se si eccettua una grande azienda locale e qualche piccolo produttore impegnato in micro quadrati all’interno di altre colture o porzioni limitate di coltivazioni in vaso e in serra. Sono i coltivatori di cannabis olight delle nostre zone. "Ricompaiono e scompaiono a secondo degli orientamenti dei governi" dice non senza ironia Fabrizio Prudente, tecnico ambientale di Confagricoltura, che evidenzia come l’attivitàproduzione disia per qualche agricoltore forlivese e cesenate un tentativo di aggiungere un minimo di reddito al proprio lavoro in grave difficoltà di remunerazione. Fattostà che nessuna delle organizzazioni professionali degli agricoltorinostra provincia ne associa qualcuno.