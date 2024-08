La federpugilato | Non accetteremo soldi dalla Iba e nemmeno la Carini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) La Federazione pugilistica italiana (Fpi) non accetterà alcun premio in denaro proveniente dall’Iba per Angela; la pugile napoletana doveva essere premiata con i 50mila dollari che si danno a chi vince l’oro (più 25 mila per allenatore e federazione) dopo il ritiro avvenuto contro l’algerina Khelif. La Fpi e lanon accetteranno i premi dell’Iba Nel comunicato riportato dall’Ansa si legge: Relativamente all’offerta economica avanzata dal Presidente Iba Umar Kremlev a favore della Fpi, la Federazione Pugilistica Italiana smentisce riguardo l’ipotesi di accettazione di qualsivoglia premio in denaro. Secondo quanto riportato dall’agenzia, neanche laaccetterà il premio.