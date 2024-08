Hezbollah Il partito di Dio che vuole cancellare Israele

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024) Beirut, 3 agosto 2024 – Nelle ultime settimane, le tensioni trasono drasticamente aumentate. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il razzo lanciato danel Golan, il quale ha causato la strage di 12 bambini e ragazzi. In risposta, Tel Aviv ha lanciato un attacco missilistico su Beirut, capitale del Libano, uccidendo Fuad Shukr (leggi qui), uno dei principali collaboratori del leader diHassan Nasrallah. E come se ciò non bastasse, pochissime ore fa c’è stato un nuovo attacco israeliano nel Libano meridionale che ha eliminato un alto comandante, ulteriormente inasprendo lo scontro (leggi qui).