Google sta interferendo con le elezioni americane?

(Di sabato 3 agosto 2024) Negli ultimi giorni, anche grazie alle accuse dirette mosse da Elon Musk in merito alle ricerche sul motore di ricerca più usato al mondo,è stata accusata di interferire sulle Presidenziali USA in programma il prossimo 5 novembre. In che modo? Molti utenti americani hanno provato a inserire nella barra del motore di ricerca stringhe come “President Donald” e l’algoritmo non ha “suggerito” – nella funzione di “completamento automatico”, il nome di Trump. Inoltre, ci sarebbero analoghi problemi anche per quel che riguarda i “suggerimenti” di ricerca in merito all’attentato subìto dal candidato Repubblicano lo scorso 13 luglio a Butler, in Pennsylvania. Si tratta di accuse molto pesanti che riguardano solamente gli utenti che navigano dagli Stati Uniti.