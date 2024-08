Gli Outfit migliori degli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 | la nostra lista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Mentre i più grandidel mondo si riuniscono per ledel, non saranno solo le loro abilità sportive a catturare l’attenzione, ma anche i loro look mozzafiato. Dopo tutto,è la città della moda. Designer di ogni parte del mondo sono stati chiamati a creare uniformi pratiche e stilose per il grande evento. Glidelledibrillano non solo in gara ma anche nello stile Le cerimonie di apertura e chiusura dellerappresentano piattaforme importanti per i brand e gli, offrendo l’opportunità di sfoggiare look ispiratiloro culture. Alcuni potrebbero sostenere che quest’anno i Giochi potrebbero essere visti anche come una sfilata di moda tanto quanto una competizione sportiva.