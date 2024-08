Differenziata inadeguata Serve un cambio di passo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) FOLIGNO – Undinella gestione dei rifiuti. È quello che chiedono i consiglieri comunali del Pd Rita Barbetti, Maura Franquillo, Mario Bravi e Giorgio Gammarota in una interrogazione indirizzata al sindaco Zuccarini e all’assessore all’Ambiente, Marco Cesaro. "Nel territorio di Foligno si verifica un’raccolta– scrivono - soprattutto per quanto riguarda l’umido e l’indifferenziato. Sono stati ridotti da calendario i passaggi di ritiro: oggi l’umido viene ritirato due volte alla settimana, mentre in passato veniva ritirato 3 volte. Per quanto riguarda l’indifferenziato oggi viene ritirato ogni 15 giorni; in passato invece una volta alla settimana. Molti cittadini si vedono costretti a fare solleciti verso la società Vus per il ritiro dell’umido e le tariffe TARI sono aumentate nonostante i disservizi".