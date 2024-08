Cinema da paura con L’esorcista Ma oggi si ride con Albanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Stasera al Castello dell’Imperatore sicon le avventure tragicomiche di Antonioin "Un mondo a parte", la storia di un maestro che per evadere dalla grande città decide di trasferirsi in un paesino sperduto di montagna , nel cuore del parco nazionale d’Abruzzo con meno di quattrocento abitanti. Non sarà affatto facile adattarsi a questo nuovo mondo. Bravissimo come sempreche questa volta ha al suo fianco Virginia Raffaele. Regia di Riccardo Milani, autore con alle spalle una lunga serie di successi, qualche volta interpretati dalla moglie Paola Cortellesi. Domenica sera è la volta di "La memoria dell’assassino", thriller diretto e interpretato da Michael Keaton, che ha scelto come partner un mito di Hollywood, il grande Al Pacino.