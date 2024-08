Bojinov certo | Lotta scudetto Inter-Juventus? E un’altra vi sorprendo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024), ex attaccante die Fiorentina, ha parlato del prossimo campionato di Serie A che vedrà l’campione in carica difendere il titolo.– A parlare del prossimo campionato di Serie A Valeri. L’ex giocatore si esprime sulle rivali dell’: «Cosa manca allaper raggiungere l’? Un po’ di tempo per assorbire le idee di Thiago Motta e un paio di giocatori.tra loro due? Vi sorprenderò, ma io ci metto anche l’Atalanta. La vittoria dell’Europa League ha dato loro quella maturità ed esperienza che finora era sempre mancata. Hanno un allenatore straordinario come Gasp e leggo nomi importanti tra i possibili rinforzi. Dipende solo da loro: se ci credono davvero possono farcela a vincere il campionato».