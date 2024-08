Atp Wta Washington 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 3 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il, glie l’dial torneo combined 500 diper la giornata di. Flavio Cobolli è in semifinale e nella notte italiana si gioca l’accesso alla sua prima finale sul circuito maggiore contro il beniamino di casa Ben Shelton. L’azzurro è l’unico straniero rimasto in tabellone, dato che l’altra semifinale vedrà affrontarsi Tiafoe e Korda. Al femminile Badosa-Dolehide e Sabalenka-Bouzkova. STADIUM Ore 20:30 – Badosa vs Dolehide a seguire – (1) Sabalenka vs Bouzkova Ore 01:00 – (10) Cobolli vs (2) Shelton a seguire – (5) Tiafoe vs (4) Korda Atp/WtadiSportFace.