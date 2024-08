Al teatro Guglielmi di Massa una stagione con 29 titoli e 50 repliche

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024)– Tutto pronto per la nuovateatrale deldi, in collaborazione fra il Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. Il programma va da ottobre 2024 a maggio 2025 e si compone di 29fra concerti, prosa, danza, musical efamiglie, per un totale di 50, tra cui una prima nazionale. Il cartellone deldiIl cartellone riunirà importanti esponenti della scena italiana: attrici e attori che valicano con successo il confine tra palcoscenico, grande e piccolo schermo. Fra gli altri Virginia Raffaele, Filippo Timi, Nancy Brilli, Andrea Pennacchi, Arturo Brachetti, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Lunetta Savino, Alessio Boni, Lucia Mascino, Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Caterina Guzzanti, Stefano Fresi, Laura Curino, Iaia Forte, Rita Pelusio, Sara Bertelà, Jurij Ferrini, Tindaro Granata.