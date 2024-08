Valorugby linea verde Promossi tre ’azzurrini‘

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parte dalla, dai talenti cresciuti nel proprio vivaio, il mercato delper la nuova stagione, con l’ingaggio in prima squadra dei tre “azzurrini” Elia Gherardi, Giorgio Luca Kakaliashvili e Tommaso Mussini, classe 2005, che hanno completato il percorso accademico federale dove sono entrati a settembre 2022. Tutti e tre hanno debuttato in Nazionale, under 18 o under 19, nel corso degli ultimi dodici mesi. Tutti e tre hanno mosso i primi passi con la palla ovale sul campo della Canalina nel settore propaganda, per poi proseguire nelle squadre juniores. Da quindici giorni l’ingresso in prima squadra. I tre giovanissimi sono già impegnati nella fase di preparazione agli ordini di coach Marcello Violi e del preparatore Enrico Manghi.